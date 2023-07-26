Bilecik'te mermer yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu Ercan Karasu isimli sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ercan Karasu idaresindeki 34 BP 0354 plakalı tır, Yenipazar- Gölpazarı kara yolu Kavacık köyü mevkisi yakınında devrildi.
Kazada yaralanan Karasu, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel