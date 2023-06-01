Bilecik'te Kaybolan Kişi Sakarya Nehri ve Çevresinde Aranıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 13 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmasına devam ediliyor. Selçuk Salar'ın kaybolmasıyla ilgili ekipler Sakarya Nehri ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.