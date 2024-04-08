Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bilecik'te Horoz ve Köpeğin Oyunu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir horoz ile köpeğin evin bahçesinde birbirlerine sataşarak oynaması, cep telefonuyla kayda alındı.

Merkeze bağlı Bayırköy beldesinde sahipleri tarafından "Pamuk" ismi verilen köpek ile "Efe" adlı horoz, dakikalarca oynadı.

Bahçede birbirlerine sataşan horoz ile köpek arasındaki kovalamacayı, hayvanların sahibi cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde köpek, kendisiyle oynaması için horoza sataşıyor. Oralı olmayan horozla Pamuk uğraşmaya devam ediyor. Efe horoz, kendisine sataşan köpeği kovalıyor daha sonra iki hayvan birbirleriyle oynuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title