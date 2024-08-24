Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te 1299 Saygı Sürüşü Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valiliği öncülüğünde düzenlenen 1299 Saygı Sürüşü, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında gerçekleştirildi. Vali Şefik Aygöl'ün öncülük ettiği konvoy, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti. Etkinlikte, türbeye ziyaret, saygı nöbeti değişimi ve Türk bayrağı açılışı yapıldı.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi.

Bu yıl 6-8 Eylül'de 743'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün öncülük ettiği konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar türbeye ziyarette bulundu, alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin saygı nöbeti değişimini izledi.

Aygöl ile Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez'in konuşmalarından sonra dev Türk bayrağı açıldı.

Vali Şefik Aygöl, AA muhabirine, Bilecik'in "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak anıldığını söyledi.

Eylül ayının ikinci haftasında 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin düzenleneceğini hatırlatan Aygöl, şöyle devam etti:

"Panayır ve şenlik havasında geçen, ünü ülke sınırlarını aşan bir şenlik yapıyoruz. Tabii bu etkinlikte vatandaşlarımızla kültürümüzden, tarihimizden güzel örnekler yaşıyoruz. Bugün de yaklaşık 2 aydır hazırlığını yaptığımız, Çanakkale'de, Afyonkarahisar'da örneklerini gördüğümüz saygı sürüşlerinden birini ilk kez Bilecik'imizde başlattık."

Aygöl, etkinlik kapsamında yaklaşık 40 kilometre katettiklerini belirtti.

Geçmişe ve Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatan Aygöl, "Bu sene ilkini yaptık ve çok güzel oldu. Her sene üzerine ekleyerek bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz. Ben de ilk defa bu kadar uzun süre motosiklet kullandım." dedi.

Yörümez de organizasyonun uzun süredir hayalini kurduklarını, gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Etkinliğe pek çok ilden katılımın olduğunu bildiren Yörümez, "Antalya, Düzce, Karabük, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerden gelenler var. İlkini gerçekleştirmek bize nasip oldu. Daha iyilerini yaparak devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Organizasyona Bursa'dan "Çitos" isimli papağanıyla katılan Fatih 1453 Motosiklet Grubu üyesi Yunus Karadeniz ise Bilecik'e tarihi yerleri görmek için geldiklerini kaydetti.

Çitos'un bu tür organizasyonlarda devamlı yanlarında olduğunu söyleyen Karadeniz, "O bizim çocuğumuz, grubumuzun maskotu. Çitos rüzgar yemesin diye arabayla geldik. Arkadaşlarımızın ekipmanlarını taşıdık. Biz de motorcuyuz ama Çitos için bu sefer böyle oldu. Durduğumuz yerlerde ilgi çekiyor." diye konuştu.

Etkinlikte, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Valiliği Bilecik Valiliği Ertuğrul Gazi Şefik Aygöl bilecik Söğüt Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi? Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman?
title