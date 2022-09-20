Bilecik gündem haberi: Bilecik'te kaçak avcılık yapan kişi yakalandı Güncel Haberler Bilecik haberine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kırsal alanda kaçak avcılık yapan kişi yakalandı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kırsal alanda kaçak avcılık yapan kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine M.E'yi, avladığı Florya kuşu ile birlikte yakalandı. Kaçak avlanan kuşlar ekiplerce doğal yaşam ortamına bırakıldı. Kaçak avlanan M.E'ye ise 2 bin 784 para cezası uygulandı. Güncel Kaynak: AA / Muhsin Arslan Gölpazarı Bilecik Güncel Haberler

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