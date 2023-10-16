Bilecik Belediyesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödül aldı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 2023 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda belediyenin kazandığı ödülü aldı.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından yıl 14'üncü Mardin'de düzenlenen ve 39 üye belediyenin 79 projeyle başvurduğu 2023 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında Bilecik Belediyesinin kazandığı ödülü aldı. Akıllı Şehir, İklim Dostu Şehir, Sağlıklı Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam, Sürdürülebilirlik Özel Ödülü, Şehir Planlaması ve Yenilikçilik gibi 7 kategoride düzenlenen yarışmada Bilecik Belediyesi ve Proje Ortakları Bilecik Kent Konseyi, Tema Vakfı İl Temsilciliği ödül aldı.

Büyükşehir Belediyeleri kategorisinde 20 proje, büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde 48 proje, il belediyeleri kategorisinde 8 ve il ilçe belediyeleri kategorisinde 3 toplamda 79 proje jüri tarafından incelendi. Değerlendirmede Bilecik Belediyesi Sağlıklı Çevre kategorisinde "Kağıt Atıklarımız Eğitime Dönüşüyor" projesi ile ödüle layık görüldü.

"Çevre ve doğamız için güzel projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Bilecik Belediyesi'nin almış olduğu ödül hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Belediye Başkan V. Subaşı, "Belediyemiz, Bilecik Kent Konseyi ve TEMA Vakfı İl Temsilciliği ortaklığında hazırladığımız projemiz, ulusal düzeyde ödülle şehrimizi gururlandırdı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Mardin'de düzenlediği Tek Sağlık Tek Gezegen Tek Toplum Konferansına katılarak ödüle layık görülen 'Kağıt Atıklarımız Eğitime Dönüşüyor' projemizin ödülünü Bilecik adına aldık. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK