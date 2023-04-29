Bıçaklı saldırgan cep telefonu gasbetti, gençleri darbetti

BEYOĞLU'nda bıçaklı saldırgan önünü kestiği iki gencin cep telefonunu gasbetti. Telefonu geri almak isteyen gençleri darbeden şüpheli, koşarak olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polislerin kısa sürede yakaladığı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 23 Nisan Pazar gece saatlerinde Şehit Muhtar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre evlerine giden Onur K. ve Engin Can I.'nın sokakta yürüdüğü sırada önü Muhammed Furkan Ç. tarafından kesildi. Onur K. ve Engin Can I. ile yürümeye başlayan Muhammed Furkan Ç. iki genci ara sokağa çekti. Burada gençlere bıçak çeken saldırgan, birinin cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Saldırgan, gençlerin peşinden koşması üzerine bıçak çekerek darbetti. Şüpheli kaçarken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bıçak zoruyla gasbedilip darbedilen gençler olay sonrası polis merkezine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda gaspçının Muhammed Furkan Ç. olduğunu tespit etti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliğine bağlı polis ekibi Taksim'de yakaladığı zanlıyı gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan zanlı, gençlerin kendisine küfrettiği için onları dövdüğünü ve telefonlarını çalarak kaçtığını söyledi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Furkan Ç., çıkartıldığı mahkemece 'yağma', 'gasp' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.