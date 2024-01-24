Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avı denetimleri sıklaştırıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde Beyşehir Gölüne kıyısı olan mahallelerde su ürünleri avlayan ve satanlara yönelik denetimler sıklaştı.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Hüyük ilçesine bağlı göl kıyısındaki Budak, Kıreli ve Tolca mahallelerinde av yapan balıkçılar yanı sıra göl kıyısında bulunan balıkçı barınakları ile sahil şeridinde balıkçı tezgahları denetlendi.

Kontroller İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri görevlileri tarafından yapıldı.