Beyşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan hareket eden bir otobüsteki yolcunun valizinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan aramada, şüphelinin valizinde 7 kilo 992 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan hareket eden otobüsteki yolculardan birinin valizinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
İlçe girişinde durdurulan otobüsteki yolculardan O.Ö'nün valizinde 7 kilo 992 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.