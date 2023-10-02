Beyşehir'de Üniversite Güvenliği İçin Ek Tedbirler Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri yükseköğrenim kurumlarında eğitime başlanması dolayısıyla kampüs ve okul çevrelerinde ek güvenlik tedbirleri aldı. Okul çevrelerinde ilave tedbirler alan ekipler, genel asayiş tedbirlerinin yanı sıra trafik denetimlerini de artırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri yükseköğrenim kurumlarında eğitime başlanması dolayısıyla kampüs ve okul çevrelerinde ek güvenlik tedbirleri aldı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'ın koordinesinde okullara hayata geçirilen yapısal düzenlemeler ve ek tedbirler kapsamında yürütülen uygulamalar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk tarafından 13 noktada denetlendi.

Okul çevrelerinde ilave tedbirler alan ekipler, genel asayiş tedbirlerinin yanı sıra trafik denetimlerini de artırdı. Bu çerçevede Emniyet Müdürlüğünde büro hizmetlerinde çalışan görevliler de yapılan uygulamalara katıldı.

Polis ekipleri, Beyşehir'e okumaya gelen öğrenci ve ailelerine yardımcı olurken, bir yandan da üniversite kampüs bölgesindeki araçlar da kontrol edildi.

Emniyet yetkilileri, ilçedeki tüm okul çevreleri ve üniversite kampüsü içinde alınan denetimlerin artırılarak devam edileceği bilgisini verdi.