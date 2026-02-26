Haberler

Beyşehir'den kısa kısa
Güncelleme:
Beyşehir'de düzenlenen programda öğrencilere doğru meslek seçimi ve iş arama becerileri anlatılırken, ADEM kursiyerlerine de yaşlı sağlığı eğitimi verildi. Ayrıca, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında kamu kurumları ziyaret edildi.

Beyşehir'de öğrencilere yönelik düzenlenen programda doğru meslek seçimi ve iş arama becerileri anlatıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Konya İl Müdürlüğü Beyşehir Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bir araya getirdi.

"Geleceğin Mesleği" uygulaması kapsamında düzenlenen sunumda doğru meslek seçiminin önemi, kariyer planlaması, özgeçmiş hazırlama, iş arama kanalları ve iş gücü piyasasına hazırlık süreçleri ele alındı. Öğrencilere, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmenin uzun vadeli başarı açısından kritik olduğu vurgulandı."

Beyşehir ADEM'de kursiyerlere yaşlı sağlığı eğitimi

Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik yaşlı sağlığı ve ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Beyşehir Devlet Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programında, kursiyerler sağlık alanında önemli bilgiler edindi.

Eğitim kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Seher Ulu ve Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Sorumlusu Hemşire Ertan Şimşek, katılımcılarla bir araya geldi.

Programda; temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve yaşlı sağlığının korunmasına yönelik yaklaşımlar ele alındı.

Beyşehir'de vergi haftası etkinlikleri sürüyor

Vergi Haftası kapsamında Beyşehir Vergi Dairesi Müdürü Memduha Saidali ve beraberindeki heyet, ilçe merkezindeki kamu kurumlarını ziyaret etti.

Program çerçevesinde Beyşehir Belediyesi de ziyaret edilen kurumlar arasında yer aldı.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Adil Bayındır, verginin kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve yatırımların devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bayındır, "Vergi bilincinin artması, güçlü bir devlet yapısının ve sağlıklı bir yerel yönetim anlayışının temel taşlarından biridir. Gelişen ve büyüyen Beyşehir'imiz için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
