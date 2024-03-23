Beyşehir'de kaçak avlanmaya karşı denetimler sürüyor

Beyşehir'de göl sularına kaçak avlanmak maksadıyla serilen balıkçı ağlarının toplandığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Beyşehir Gölü'ndeki denetimleri sürüyor.

Denetimlerde, sahipleri belirsiz balıkçı ağları toplanarak el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesinin tek yolu üreme dönemindeki yasaklara uymaktan geçmektedir. Vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Beyşehir'de üreticilere 8 ton nohut tohumu dağıtıldı

Beyşehir'de proje kapsamında 163 üreticiye 8 ton nohut tohumu verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Toprak dostu nohut projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan nohut tohumların yüzde 50'sini bakanlık tarafından hibe olarak karşılandığı bildirildi.