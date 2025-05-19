Beyşehir'de Bisiklet Festivali ve Yağmur Duası Etkinlikleri

Beyşehir'de Bisiklet Festivali ve Yağmur Duası Etkinlikleri
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Beyşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde bisiklet festivali düzenlendi. Katılımcılar 26 kilometrelik güzergahta bisiklet sürdü. Ayrıca Hüyük'te yağmur duası yapıldı ve Akşehir'de seramik sergisi açıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet festivali düzenlendi.

İlçeye bağlı Huğlu Mahallesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Ardından, öğrenciler, öğretmenler ve katılımcılar belirlenen güzergahta 26 kilometre bisiklet sürdü.

Etkinlikte, katılımcılara güzergahta güvenli sürüş eğitimi verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Program, itfaiye ekipleri tarafından verilen orman yangınları eğitimi ve fidan dikimiyle sona erdi.

Hüyük'te yağmur duası yapıldı

İlçeye bağlı Köşk Mahallesi'nde ekili arazileri için rahmet bekleyen çiftçiler yağmur duası yaptı.

Köşk Mahallesi Muhtarlığın öncülüğünde düzenlenen yağmur duasında çiftçiler, mahalle sakinleri ve çevre yerleşim merkezlerinden vatandaşlar bir araya geldi.

Yağmur duasına katılan Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, bu yıl yağış miktarının az olduğunu belirterek, yağmur için dua eden herkese teşekkür etti.

Akşehir'de seramik sergisi açıldı

Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen, "102. Yılda 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında seramik sergisi açıldı.

Sergide, 2000, 2001 ve 2004 yıllarında Akşehir Selçuk Mahallesi Sarayaltı mevkisinde yapılan kurtarma kazılarında gün yüzüne çıkarılan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait seramikler eserler, ilk kez halka açık şekilde sergileniyor.

Sergi açılışında konuşan Akşehir Müze Müdürü Sevcan Çavdar, 18 Mayıs'ın UNESCO tarafından "Müzeler Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu özel günün dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin öneminin vurgulanması açısından büyük anlam taşıdığını belirtti.

Programa, Kaymakam Mehmet Özel, Akşehir Garnizon Komutanı Albay İbrahim Polat, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Adli Yargı Komisyon Başkanı Burak Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam katıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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