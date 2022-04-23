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Beyşehir'de balıkçılara barınak desteği

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de balıkçılara barınak desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkçılara konteyner barınak temin edildi.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkçılara konteyner barınak temin edildi.

Göl kıyısındaki Gölyaka, Yeşildağ İskele, Çiftlik, Gölkaşı ve Kuşluca mahallesine gönderilen konteynerler limanlara yerleştirildi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konteynerler, balıkçı limanlarına yerleştirildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Gölü, Yeşildağ, Konya, Güncel, Haberler

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