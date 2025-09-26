Haberler

Beyşehir-Antalya Kara Yolunda Bölünmüş Yol Çalışmaları İncelendi

Güncelleme:
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Karayolları 3. Bölge Müdürü Gökhan Köroğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal, Beyşehir-Antalya kara yolundaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi. Projenin bölgenin ticaretine ve turizmine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Karayolları 3. Bölge Müdürü Gökhan Köroğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal, Beyşehir-Antalya kara yolunda başlatılan bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.

Bayındır ve beraberindekiler, kara yolunda yapılan çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı.

Şanal, gazetecilere, toplam 58 kilometrelik bölünmüş yol projesinin son durumunu görmek, çalışmaların ilerleyişini değerlendirmek ve sahadaki ekiple istişarelerde bulunmak amacıyla kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Beyşehir-Antalya kara yolu sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bölgenin ticaretine, turizmine, ekonomisine ve geleceğine yapılmış en önemli yatırımlardan birisi olduğunu belirten Şanal, "Yolun tamamlanan kısımlarının hizmete açılması ve bölünmüş yol olmayan kesimlerde de ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte çalışmaların başlamış olması bizleri son derece memnun ediyor. Bu yol, Beyşehir'in ve bölgenin ufkunu genişletecek, vatandaşımızın konforunu ve güvenliğini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
