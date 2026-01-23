Ankara'dan kısa kısa

Beypazarı Terziler Odası Olağan Kongresinde başkanlığa seçilen Önder Keleşoğlu mazbatasını aldı.

Keleşoğlu, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına giderek, İlçe Seçim Kurulu Müdürü İsmet Sancar Çiftci'den Mazbatasını aldı.

Keleşoğlu, terzi esnafının her daim destekçisi olacaklarını belirterek, sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti.

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, vatandaşla buluştu.

Beypazarı Kızılcasöğüt Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Özer Kasap, başkan yardımcıları Sezai Tolunay, Vedat Işık ve Mücahit Başıböyük, Kırsal Hizmetler Müdürü Turan Güler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Programda konuşan Kasap, belediye olarak yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Hünnap ve Antep fıstığı fidanı dağıtacağız. Daha öncesi köyün çevresinde yaklaşık olarak 5 bin dolayında çitlembik ağacına Antep fıstığı aşısı yaptırdık, bunu sürdüreceğiz. Köye pekmez üretim, sıkma tesisi kurulması için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.