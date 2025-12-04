Beypazarı'nda telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kendisini kamu personeli olarak tanıtan bir kişi telefon dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Jandarma ekipleri, Dudaş Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine çalışmalara başladı ve şüpheli M.K. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel