Beypazarı'nda telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kendisini kamu personeli olarak tanıtan bir kişi telefon dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Jandarma ekipleri, Dudaş Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine çalışmalara başladı ve şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
