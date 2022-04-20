Beypazarı'nda şehit yakınları ile gazilere iftar verildi - Haberler

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Beypazarı'nda şehit yakınları ile gazilere iftar verildi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda şehit yakınları ile gazilere iftar verildi

Beypazarı'nda şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verildi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı'nda şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verildi.

Beypazarı Kaymakamlığınca Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İftara, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Kaymakam Erdoğan, ramazanın güzelliklerinden olan iftar sofralarında bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

İlçeye atandıkları günden itibaren ilk çalışmalarının şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmek olduğunu belirten Erdoğan, "Onları bulundukları ortamlarda, evlerinde ziyaret ederek tanımaya çalıştık. Bizlerden bir istekleri olup olmadığını sorduk ve çok yakından ilgilenmeye devam ettik. Ramazanınız ve ardından bayramınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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