Beypazarı'nda resim ve el sanatları sergisi açıldı - Haberler

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Beypazarı'nda resim ve el sanatları sergisi açıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda resim ve el sanatları sergisi açıldı

Beypazarı ilçesinde resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Beypazarı ilçesinde resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı "Bizim Renklerimiz" adlı resim ve el sanatları sergisi ile kermes Atatürk Parkı'nda törenle açıldı.

Açılışa, Kaymakam Oktay Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, Okul Müdürü Levent Yüksel, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Dursun, okullarında eğitim gören öğrencilerin her biriyle ayrı ayrı ilgilenilmesi gereken çocuklar olduğunu belirterek, "Sergimiz ve kermesimiz hayırlı olsun. Bu çocuklarımızın yaptığı her ürün birbirinden güzel." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Haberler

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