Beypazarı'nda öğrenci servisleri denetlendi
Beypazarı ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri öğrenci servislerini yeniden denetlemeye başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Ekipleri, sabah saatlerinden itibaren okullara öğrenci taşımacılığı yapan servisleri kontrol etmeye başladı. Ayrı noktalarda bulunan trafik ekipleri, servisleri durdurup evrak incelemesi yaptı. Denetimlerde servis sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı, öğrencilerin de mutlaka emniyet kemeri takmaları istendi.
Beypazarı ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri öğrenci servislerini yeniden denetlemeye başladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Ekipleri, sabah saatlerinden itibaren okullara öğrenci taşımacılığı yapan servisleri kontrol etmeye başladı.
Ayrı noktalarda bulunan trafik ekipleri, servisleri durdurup evrak incelemesi yaptı.
Denetimlerde servis sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı, öğrencilerin de mutlaka emniyet kemeri takmaları istendi.