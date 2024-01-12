Beypazarı İlçe Müftülüğü'nden Hafızlık Kur'an Kursu'nda Eğitim Haberi
Beypazarı İlçe Müftülüğü, Yatılı Bölge Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitimlerini sürdürüyor. 52 hafız adayı eğitim görürken, öğrenci hafızlıklarını tamamladı. İlçe müftüsü Ahmet İnciler, genç hafız adaylarını yetiştirmenin gayretinde olduklarını belirtti. Yatılı Bölge Kız Kur'an Kursu binasının yapımında sona gelindiği aktarıldı.
Beypazarı İlçe Müftülüğü, Yatılı Bölge Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitimlerini sürdürüyor.
Hafızlık Kur'an Kursunda 52 hafız adayı eğitim görürken, öğrenci hafızlıklarını tamamlamayı başardı.
İlçe müftüsü Ahmet İnciler, genç hafız adaylarını yetiştirmenin gayretinde olduklarını belirtti.
Öğrencilerin sıcak yemek ikramı yaptıklarını dile getiren İnciler, desteklerinden dolayı hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.
İnciler, Hacıkara Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Kız Kur'an Kursu binasının yapımında sona gelindiğini aktardı.