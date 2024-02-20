Beypazarı Anadolu Lisesi'nin yıkımına başlandı

Beypazarı Anadolu Lisesi binasının, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda başlattığı güçlendirme ve yeniden yapılma çalışmaları kapsamında yıkımına başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, yaptığı açıklamada, ilçedeki bazı okul binalarının güçlendirildiğini, bazılarının da yıkılarak yenisinin yapacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar sonrasında, Beypazarı Anadolu Lisesi binasının yıkılarak yerine yenisinin yapılacağını belirten Uslu, "Bu okul binamız yıkım kapsamına alındı ve yıkım çalışmalar yine ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Namık Kemal Ortaokulu binasıyla birlikte yıkımları sürüyor. Atatürk İlkokulu, Rüstempaşa İlkokulu, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi, Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi binaları güçlendirme kapsamına alındı Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi dışındaki okullarda, güçlendirmenin ardından eğitim öğretim faaliyetlerine başlandı." dedi.

Uslui 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk diliminde de Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de güçlendirmesinin tamamlanacağını kaydetti.