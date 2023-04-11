Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyen esnafı kurşunlayan 2 şüpheliye dava

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda 3 Ekim 2022 günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli kaldırımda duran yabancı uyruklu kadınları taciz etti. Kadınlar korkarak çevredeki bir markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü şekilde bu kişileri uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve market çalışanlarına ateş etmeye başladı. Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken, çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı kameralara yansıdı. Polis tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden Ahmet Polat, olay günü alkollü olduğunu esnafın kızlar yüzünden tepki gösterdiğini bilmediğini, haksız yere hakaret duyunca öfkelendiğini ve silahla ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli Abdulhamit Polat ise, kendisinin ateş etmediğini ve pişman olduğunu belirtti. İki şüpheli de tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

TACİZİ İDDİASINI REDDETTİLER

KAMERA KAYITLARINA GÖRE SUÇLAMALAR DOĞRU

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR