Beyoğlu Belediyesi TDBB'den Ayrıldı

Beyoğlu Belediye Meclisinde görüşülen Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden (TDBB) ayrılma kararı, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Beyoğlu Belediye Meclisinin eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantısında, Beyoğlu Belediyesi'nin TDBB'den tasarruf tedbirleri gerekçesiyle ayrılmasını gündeme alan teklif görüşüldü.

Teklif ile ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Fatih Bilal Danalıoğlu, "TDBB üyeliği bir maliyet değil, bizim tarihi ve kültürel bağlarımızın, kardeşliğimizin göstergesidir. Tasarruf tedbirleri elbette önemlidir ancak böylesi bir birlikten ayrılmak tasarruf değil, bağlarımızın zayıflatılması anlamına gelir. Bu nedenle ayrılmaya karşı olduğumuzu belirtiyor ve ret oyu vereceğimizi açıklıyoruz." dedi.

Danalıoğlu'ndan sonra söz alan CHP Meclis Üyesi Gülçin Arslantaş ise kararı tasarruf tedbirleri kapsamında aldıklarını belirterek, "Bu karar, tasarruf tedbirleri sebebiyle alınmıştır. Zaten çok fazla etkinliği olmayan bir üyelikti. Üyelik için ödenen ücret de vardı. Belediyemizin mali durumu ortada olduğu için tasarruf tedbirleri doğrultusunda bu üyelikten çıktık. Ancak tasarruf tedbirlerini çıkaran da sizlersiniz, eğer bu tedbirleri kaldırırsanız biz de üyeliğe devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın ret oyu verdiği teklif, CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.