Beymen Group, ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

BEYMEN Group, sürdürülebilirlik stratejisi Beymen Promise kapsamında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Grubun çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) alanındaki taahhütlerini, 2024 yılı performansını ve uygulamalarını şeffaflıkla ortaya koyduğu Sürdürülebilirlik Raporu; Global Reporting Initiative (GRI) standartları referans alınarak hazırlandı.

Beymen Group, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki (ESG) taahhütlerini, 2024 yılı performansını ve uygulamalarını şeffaflıkla ortaya koyduğu ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda grubun sürdürülebilirlik yolculuğunu tüm detaylarıyla yansıtan rapor, Global Reporting Initiative (GRI) standartları referans alınarak hazırlandı. Beymen Group CEO'su Elif Çapçı, "Etki gücümüz de yaratacağımız dönüşümle değişimi hızlandırma gücümüz de, sorumluluğumuz da çok büyük" dedi.

Beymen Group CEO'su Elif Çapçı, yaptığı değerlendirmede iklim krizinin her geçen gün daha ciddi bir sürdürülebilirlik riskine dönüştüğüne dikkat çekti. Çapçı, şunları ekledi:

"Dünyayı, hayatımızı ve iş modellerimizi direkt olarak etkilediği için her birimizi daha sürdürülebilir çözümler arama yoluna itiyor. Beymen Group; Beymen, Beymen Club, Network ve Divarese markaları, 4 bini aşan çalışan, 250'nin üzerinde mağaza ve mağazalarımızda yer verdiğimiz bin 500'ü aşkın marka ilişkisine sahip. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek dijital lüks platformu Beymen.com da grubumuzun bünyesinde. Lüks moda ve tekstile dokunan her alanda varız, bu alanda Türkiye'deki tedarikçi ekosistemi için çok önemli bir yere sahibiz. Dolayısıyla etki gücümüz de yaratacağımız dönüşümle değişimi hızlandırma gücümüz de ve elbette sorumluluğumuz da çok büyük. Biz Beymen Promise ile modada sürdürülebilirlik yolculuğumuza başlarken, tasarımdan üretime, alışveriş alışkanlıklarımızdan, kullandığımız ürünlerin yaşam sürelerine ve geri dönüşümlerine uzanan pek çok alanı kapsayacak şekilde yola çıktık. ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni kendimize referans aldık. 'Dünyaya Sözümüz Var' mottosuyla paylaştığımız 'Beymen Promise' ile daha iyi bir gelecek vizyonu ile yola çıktık. Danışmanlıklar aldık. Öncelikle, alanında uzman kurumlar ile içeride bir inceleme süreci başlattık. Çevre, Ambalaj, Döngüsel Ekonomi, Ürün – Recycle, Tedarik, Yönetişim ve İnsan olmak üzere 7 çalışma grubumuzu kurduk. Sürdürülebilirlik yol haritamızı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim stratejilerimiz çerçevesinde kapsayıcı, şeffaf ve ölçülebilir bir yaklaşımla belirledik. ESG hedeflerimizi tanımladık. Geçtiğimiz 1 yıl tüm bu açılardan nerede olduğumuzu anlamak ve şeffaf bir dönüşüm yolculuğu başlatmak açısından çok önemliydi. Bu kapsamda 2024 yılındaki faaliyetlerimizi ilk sürdürülebilirlik raporumuzda paydaşlarımızla buluşturmanın heyecanı içindeyiz."

Beymen Group'un 7 çalışma grubu tarafından yürütülen ve doğaya, topluma ve insana verdiği sözlerden oluşan sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında 2024 yılı raporunda öne çıkan noktalar şöyle belirtildi:

"2030 yılına kadar Sıfır Atık hedefine ulaşma misyonu doğrultusunda; Beymen Campus, cadde mağazaları ve Merkez Depo için Sıfır Atık belgesi alındı, 922 ton atık geri dönüştürüldü.

2024'te enerji tüketiminin yüzde 3'ü yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Beymen Group bu oranı 2030'da yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Toplam plastik ambalajların içerisindeki geri dönüştürülmüş plastik oranı yüzde 12,9 olarak belirlendi. Toplam +45 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak hem plastik atıkların azaltılması hem de döngüsel ekonominin desteklenmesi sağlandı.

Beymen Group Private Label (Beymen, Beymen Club, Beymen Collection, Academia, Network, Divarese-Geoge Hogg) koleksiyonlarının yüzde 32'si sürdürülebilir ürünlerden oluştu.

2030 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 50'ye çıkarmayı taahhüt eden Group'un 2024 yılı kadın çalışan oranı yüzde 44 olurken, Group'ta, yeni işe alımların yüzde 50'sini de kadınlar oluşturdu.

Grubun sorumlu tedarik zinciri oluşturma hedefi kapsamında tüm yerel tedarikçilerin yüzde 68'i, stratejik ve kilit tedarikçilerin ise yüzde 94'ü için ESG denetimleri gerçekleşirken, yeterli performans gösteremeyen 19 tedarikçi ile iş ilişkisi sonlandırıldı.

Kumaş atıklarının ipliğe dönüştürüldüğü bir geri dönüşüm projesi başlatıldı. Lüks ürün kalitesinden ve dayanıklılığından ödün vermeden üretilen battaniyelerde yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş iplik kullanıldı.

Döngüsel modada öncü olma vizyonuyla lüks ikinci el satış platformu olarak başlatılan Beymen Reborn projesi ile 2 bin 983 çanta ve bin 452 ayakkabı yeni sahipleriyle buluştu. Temizlik ve tadilat hizmeti ile ürünlerin ömrünün uzatılması hedeflenen Beymen Repair projesi devreye alındı.

2024 yılında Private Label ürünlerde kullanılan Jeanologia Denim, LWG, BCI, European Flax, FSC (Lenzing Ecovero, Lenzing Modal, Lenzing Lyocell) sertifikalı sürdürülebilir ürünler ile +400 bin ton su kullanımının önüne geçildi. Bu oran yaklaşık 160 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar suya denk geliyor.

2024 yılında Beymen Group'un Kapsam 1,2 ve 3 emisyonları toplam 69.821 ton CO²e olarak ölçüldü. Beymen, 2050 yılına kadar değer zincirinde net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor."