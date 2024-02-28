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Beylikdüzü'nde Tartışma Sonucu Bıçakla Yaralanan Kişinin Aracı Ateşe Verildi

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Beylikdüzü'nde yaşanan tartışma sırasında bıçakla yaralanan kişinin park halindeki aracı ateşe verildi. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde tartışma sırasında bıçakla yaraladığı kişinin park halindeki aracını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı.

Yakuplu Mahallesi, 60. Sokak'taki binada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen N.E. (33) ile 18 yaşından küçük H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

H.A, sokakta da devam eden tartışma sırasında N.E'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

H.A, olay yerinden kaçan N.E'ye ait park halindeki 34 MD 1227 plakalı otomobili de ateşe verdi.

Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

???????Gözaltına alınan H.A, Beylikdüzü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Beylikdüzü Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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