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Beylikdüzü'nde iş yerine silahlı saldırı: Şüphelilerden biri yakalandı

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Beylikdüzü'nde bir iş yerine otomobil ile gelen şüpheliler, otomatik silahla saldırı düzenledi. İş yerini tarayan şüphelilerden biri, kredi kartından yapılan kimlik tespiti sonucu yakalandı. Aynı hafta içinde iş yerine başka bir saldırı daha gerçekleşti.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir iş yerinin önüne otomobil ile gelen şüpheliler otomatik silahla kurşun yağdırdı. İş yerini taradıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerden E.D akaryakıt istasyonunda kullandığı kredi kartından yapılan kimlik tespiti sonucu yakalandı. Aynı hafta içinde iş yerine başka bir şüpheli tarafından da silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 03 Şubat Cumartesi günü gece saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz bir otomobil ile gelen şüpheliler iş yerinde önünde durdu. Ardından yüzü maskeli bir kişi otomobilden inerek iş yerine uzun namlulu silahla ateş etti.

Güvenlik kamerasını yansıyan görüntülerde, otomobilden inen silahlı kişi otomobildeki bir kişiyle bir süre konuştu. Ardından elindeki silah ile kaldırıma doğru gelen şüpheli iş yerini taradı. Saldırının ardından şüpheliler otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  Otomobilin belirlenen plaka bilgilerinden, aracın ikiz plakalı olduğu, Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan aldıkları yakıtın ücretini ödemek için kullandıkları kredi kartından E.D. isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. E.D Kağıthane'de saldırıda kullandığı otomobille birlikte yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 1 adet otomatik silah ele geçirildi. E.D polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aynı hafta içinde iş yerine başka bir şüpheli tarafından ateş açıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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