Beykoz'daki spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada

Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK / -BEYKOZ'da dün etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu spor salonunun çatısı çöktü. Salonda bulunan çocuklardan ikisinin yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da dün etkili olan yağmurda Beykoz'daki sitede bulunan spor salonunun çatısı, yıldırım düşmesi nedeniyle çöktü. Eğitmen ve öğrencilerin salonda bulunduğu sırada meydana gelen olayda biri hafif, 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Çatının çöktüğü dehşet anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, eğitmen ve öğrencilerin panikle kaçmaları ile bazı parçaların çocukların üzerine düştüğü anlar yer aldı. Yaralanan çocukların ailelerin henüz şikayetçi olmadıkları öğrenildi.