Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

Şanlıurfa'da geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden polis memuru Mete Kurt'un (30) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.

Rahatsızlığı sonrası gittiği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması teşhisi konulan Mete Kurt, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kurt'un cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.

Buradaki törende, Kurt'un öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, kendisini devletine, milletine, teşkilatına adayan Kurt'a Allah'tan rahmet diledi.

Vali Ayhan, "Gencecik bir fidan, gencecik bir evladımız. Daha uzun bir süre hizmet etme hayalleri taşıyordu. Güzel hizmetler ettiğine şahidiz. İnşallah bundan sonra ailesi ailemiz, evladı evladımızdır. Teşkilatımızın başı sağ olsun. Devletimiz daim olsun. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Törene, Kurt'un eşi Sümeyye Demirbaş Kurt ile 2 yaşındaki kızı Asel, babası Durmuş, annesi Gülhanım, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askerler ve polisler katıldı.

Törenin ardından Kurt'un naaşı, memleketi Samsun'un Alaçam ilçesine gönderildi.