Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Sosyal medya platformlarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında otel sahibi turizmci olduğu belirlenen A.E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel Dikilitaş Mahallesi Cumhuriyet Beşiktaş Güncel Haberler

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