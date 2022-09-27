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Beşiktaş'taki bir işletmede çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

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İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yaşanan ve daha önce 5 kişinin tutuklandığı silahlı kavgaya ilişkin mağdurların şikayeti üzerine 5 kişi daha gözaltına alındı, şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yaşanan ve daha önce 5 kişinin tutuklandığı silahlı kavgaya ilişkin mağdurların şikayeti üzerine 5 kişi daha gözaltına alındı, şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül'de Ortaköy Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün çalışanları ile mekana girmek isteyen biri kadın 3 kişi arasında yaşanan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin önceki gün mağdurların şikayeti üzerine başlatılan çalışma sırasında gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden E.S'nin tutuklandığı, F.A, M.G. ve M.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, B.S'ninse adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.

Olay

8 Eylül günü Ortaköy Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde eğlenen biri kadın 3 kişi, fazla alkolün etkisiyle dışarıya çıkartılmış, tekrar içeriye girmek istedikleri sırada da görevlilerle tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, işletme çalışanları tarafından darbedilmiş, bu anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilmişti.

Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde kavganın yaşandığı yere gelen motosikletli 4 şüpheli, işletme çalışanlarına silahla ateş etmişti.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, silahlı kavga sırasında 4 kişinin yaralandığı, silah kullandığı tespit edilen ve yakalanan 5 kişinin de tutuklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

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