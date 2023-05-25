Beşiktaş'ta denize atlayan kişi polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

BEŞİKTAŞ sahilinde denize atlayan kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Bu kişinin hayatından endişe eden çevre sakinlerinin ihbarı ise polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Denizden çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş vapur iskelesinin yanından saat 23.30 sıralarında denize atlayarak uzun süre denizde kalan kişi, daha sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler olay yerine gelmeden, yorgun düşerek sahile tekrar döndüğü görülen kişiye vatandaşlar yardım etti. Denizden çıkarılan ve kimliği belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.