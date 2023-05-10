BEŞİKTAŞ'TA 14 MAYIS'TA İHTİYAÇ SAHİBİ SEÇMENLERE ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Beşiktaş Belediyesi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ulaşım desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara servis imkanı sağlayacağını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bütün komşularına seslenerek herkesi sandığa gitmeye davet ederek demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat açıklamasında, 'Değerli komşularım, Bugün sizlere önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 14 Mayıs Pazar günü ülkemizde çok önemli bir seçim var. Oy kullanma hakkı, demokrasimizin en temel haklarından biri ve bu hak, bize verilen en önemli sorumluluk. Sandığa gitme hakkımızı kullanarak, demokrasimize sahip çıkmalıyız ve geleceğimizin şekillenmesinde etkin bir rol oynamalıyız.'

'TÜM KOMŞULARIMIZDAN REKOR BİR KATILIM UMUYORUM.'

Beşiktaş Belediyesi olarak ileri yaştaki ve engelli komşularına ulaşım konusunda yardımcı olacaklarını kaydeden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şu ifadeleri kullandı:

'Her birimizin oy kullanması, ülkemizin demokrasisine ve geleceğine verdiği önemi gösterecek. Bu nedenle, tüm vatandaşlarımızı sandığa giderek oy kullanmaya davet ediyorum. 2019 yerel seçimlerinde Beşiktaş'ta yüksek bir katılım oranıyla sandığa gitmiştik.

Sevgili Beşiktaşlılar, siz de biliyorsunuz ki kentimizde nüfusumuzun bir kısmını ileri yaştaki komşularımız ve engelli komşularımız oluşturuyor. Seçim günü oy kullanmak için ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın, Çözüm Merkezimizden bize ulaşarak kayıt yaptırmalarını rica ediyorum. Kayıt yaptıran komşularımız servislerimiz ile 14 Mayıs Pazar günü sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında, ekiplerimiz tarafından evlerinden alınarak oy kullanacağı sandıklara götürülecek.?