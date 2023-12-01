BES Üyeleri Gözaltına Alındı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, KESK'in İstanbul Kartal'da düzenlenecek mitingi için broşür dağıtan üç sendika üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkan Bahadır Berdicioğlu, KESK'in İstanbul Kartal'da yarın düzenlenecek "Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi İstiyoruz" mitingi için Kartal Adliyesi'nde çalışma yapan İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Salih Aksoy, şube yöneticisi Engin Parlak ve iş yeri temsilcisi Abdurezzak Taş'ın gözaltına alındığını duyurdu. Berdicioğlu, "Miting çalışmaları yapan şube yöneticimiz ile iş yeri temsilcimize dönük bu antidemokratik uygulamayı kınıyor, arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Sendikal hak ve özgürlükler çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetlerimizi engelleyemeyeceksiniz" dedi.

BES Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, KESK'in yarın İstanbul Kartal'da düzenlenecek "Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi İstiyoruz" mitingi için Kartal Adliyesi'nde broşür dağıtan üç sendika üyesinin gözaltına alındığını bildirdi. Berdicioğlu, İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Salih Aksoy, şube yöneticisi Engin Parlak ve iş yeri temsilcisi Abdurezzak Taş'ın gözaltına alınmasına ilişkin şunları söyledi:

"Konfederasyonumuz KESK'in çağrısıyla 2 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak olan 'Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi İstiyoruz" mitingi için iş yerimiz olan Kartal Adliyesi'nde KESK'in hazırladığı mitinge çağrı broşürlerini dağıtan BES İstanbul 3 Nolu Şube Başkanımız Salih Aksoy, şube yöneticimiz Engin Parlak ve iş yeri temsilcimiz Abdurezzak Taş bugün gözaltına alınmışlardır.

Önceden izin alınan, miting çalışmaları yapan şube yöneticimiz ile iş yeri temsilcimize dönük bu antidemokratik uygulamayı kınıyor, arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Sendikal hak ve özgürlükler çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetlerimizi engelleyemeyeceksiniz. Buradan yetkililere sesleniyoruz; bu hukuk dışı uygulamayı yapanlar, elbet bağımsız yargı önünde bir gün hesap verecekler. İnsanca yaşam mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın BES, yaşasın KESK."