Berlin'de "Türkçe Güzel Okuma Yarışması" yapıldı - Haberler

Almanya'daki Berlin Eğitim Ataşeliği, Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden öğrenciler için "Türkçe Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmada öğrenciler, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı eserinden bölümler okudu.

Yarışma sonunda küçükler kategorisinde Aslı Ela Erbaş birinci, Zeynep Naz Demir ikinci, Ecrin Çalışkan ise üçüncü oldu.

Aynı yarışmanın büyükler kategorisinde Ecrin Kaya birinci, Beyza Nur Gülbahçe ikinci, Taha Dertlioğlu ise üçüncü seçildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, burada yaptığı konuşmada, Türkçenin, Almanya'da yaşayan Türkler için önemini vurguladı.

Türkçe derslerinin Almanya'da büyüyen çocuklar için kendi aileleriyle ve akrabalarıyla bağlarını kuvvetlendirmek için en önemli etkenlerden birisi olduğunu ifade eden Şen, Türkçe derslerinin Almanya'daki okullarda daha fazla verilmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir." sözlerine atıfta bulunan Şen, herkesin Türkçeye ve Türkçe derslerine önem vermesini istedi.

Dilini kaybedenin öz kültürünü kaybedeceğini, öz kültürünü kaybedenin de hayatta çok büyük zorluklar yaşayacağını dile getiren Şen, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri medeni cesaretleri ve diğer öğrencileri de motive ettikleri için tebrik etti.

Yarışmada ayrıca geçen ay gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren Esengül Küçük, Hakan Vahap Bayram ve Selin Karis'e de ödülleri takdim edildi.