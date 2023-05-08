Berlin'de bir okulda göçmen kökenlilerin ağırlıklı olduğu sınıf ırkçıların hedefi oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir okulda göçmen kökenlilerin çoğunlukta olduğu sınıf ırkçıların hedefi haline geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir okulda göçmen kökenlilerin çoğunlukta olduğu sınıf ırkçıların hedefi haline geldi.

Polis aralarında Müslüman öğrencilerin de bulunduğu bir sınıftakilerin Brandenburg eyaletine bağlı Frauensee tatil beldesinde kamp yaptığı bölgede, yaş günü kutlaması yapan gençlerin ırkçı hakaretlerine maruz kaldıklarını açıkladı.

Polis öğrencilere hakaretlerde bulunan 28 ırkçının kimliğini tespit ettiğini ve haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öğrenciler ise ırkçı tehlike nedeniyle tatil kampını yarıda keserek evlerine döndü.

Irkçıların gece boyunca kampa girmeye çalışmaları, kapı ve pencerelere vurarak şiddet tehdidinde bulunmaları nedeniyle polisin olay yerine çağrıldığı ve polis nezaretinde öğrencilerin evlerine döndükleri ifade edildi.

Berlin Eğitim Senatörü Katharina Günther-Wünsch Alman medyasına yaptığı açıklamada ırkçı saldırıyı kınayarak, "Bu tür saldırıları sineye çekmeyeceğim ve çekmemeliyiz. Şimdi yapılması gereken ilk şey öğrencilere en iyi şekilde yardım etmektir." dedi.

Almanya son yıllarda, mülteci krizini istismar eden ve göçmen korkusunu körüklemeye çalışan aşırı sağcı grup ve partilerin propagandalarıyla beslenen ırkçılığın yükselişine tanık oluyor.

Aşırı sağcılar ülkede geçen yıl en az bin 138 şiddet eylemi gerçekleştirdi.

Resmi rakamlara göre bu saldırılarda en az 478 kişi yaralandı.