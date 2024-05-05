Belen'de Ormanlık Alanda Ateş Yakana Cezai İşlem
Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alana yakın bölgede ateş yaktığı belirlenen kişiye 2 bin 52 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alana yakın bölgede ateş yaktığı belirlenen kişiye 2 bin 52 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınlara karşı Soğukoluk Mahallesi'nde devriye görevi yaptı.
Kontrol sırasında ekipler, D.S'nin ormanlık alana yakın bölgede ateş yaktığını tespit etti.
D.S'ye 2 bin 52 lira ceza verildi.