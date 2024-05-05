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Belen'de Ormanlık Alanda Ateş Yakana Cezai İşlem

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Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alana yakın bölgede ateş yaktığı belirlenen kişiye 2 bin 52 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, ormanlık alana yakın bölgede ateş yaktığı belirlenen kişiye 2 bin 52 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınlara karşı Soğukoluk Mahallesi'nde devriye görevi yaptı.

Kontrol sırasında ekipler, D.S'nin ormanlık alana yakın bölgede ateş yaktığını tespit etti.

D.S'ye 2 bin 52 lira ceza verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Belen Çevre Suç Ekonomi Güncel Haberler

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