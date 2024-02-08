Belen'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Plakası henüz öğrenilemeyen S.G. idaresindeki motosiklet, Belen- İskenderun kara yolunda sis nedeniyle önünde seyreden K.B'nin kullandığı 31 AIZ 729 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, aynı yerde iki otomobil sis nedeniyle çarpıştı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.