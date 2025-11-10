Haberler

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yayıncı kuruluş BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binasını silahlı bir kişi bastı. Polisler müdahale için binaya girdi, ikna görüşmeleri sürüyor.

Ekol TV'nin haberine göre; BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı.

İstanbul Ayazağa'daki binayı basan şüphelinin eşinin güvenlik görevlisi olarak kanalda çalıştığı öne sürüldü. Şahsın, eşine hakaret ettiğini iddia ettiği Güntekin Onay ile görüşmek istediği söyleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

gsli bir hırt yapmıştır hazmetmeleri zor artık :)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWasily akkuş:

İnsanları bu duruma getirmek için elinden geleni yapıyorsunuz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımetinmert06:

ilginc

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilhan:

17 bolu beypiliç şirketinde çalıştım. emekli oldum. kıdem tazminatımı alamadım. devletimden yardım bekliyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
CHP kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf detayı dikkat çekti

CHP kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı
Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı

Yaşlı kadın bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası

Galatasaray'ın yenildiğini gören Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
Düşme hattındaki takıma puan kaybeden Mourinho hakemlerin üzerine yürüdü

Yine şov peşinde
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.