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BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, Çin-Moğolistan- Rusya uluslararası yolcu treni seferlerinin 25 Kasım'dan itibaren haftalık gidiş-dönüş şeklinde hizmet vereceğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, Beijing'den hareket ederek Ulan Batur üzerinden Irkutsk'a gidecek tren, 2.666 kilometrelik güzergahı 55 saatte tamamlayacak.

Yolculuk boyunca 25G tipi klimalı vagonların kullanıldığı trende standart yataklı vagonlar, lüks yumuşak yataklı vagonlar, jeneratör vagonu ve yemekli vagon yer alıyor.

Şirket, söz konusu tren seferlerinin üç ülke arasındaki personel değişimlerini, ekonomik ve ticari işbirliğini, ayrıca kültürel ve halklar arası etkileşimi daha da geliştirmesinin beklendiğini kaydetti.

Şu anda Beijing çıkışlı tren biletleri yalnızca gişelerden temin edilebiliyor.

Seferlerin başlatılması, genişletilen vize muafiyeti politikalarının da etkisiyle Çin'in yabancı ziyaretçiler arasındaki popülerliğinin arttığı bir döneme denk geldi.

Resmi verilere göre Çin, 2026'nın üçüncü çeyreğinde de yabancı ziyaretçileri çekmeye devam ederken, vizesiz girişler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,1 artarak yaklaşık 9 milyona ulaştı.

Çin, Eylül 2026 itibarıyla 50 ülkenin vatandaşlarına yönelik tek taraflı vize muafiyeti uygulamasını genişletmişti. Bu politika, gerekli koşulları karşılayan ziyaretçilerin ülkede 30 güne kadar kalmasına olanak tanıyor.

Kaynak: Xinhua