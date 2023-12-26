Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, spor hayatına 33 madalya sığdırdı

BURSA'da, Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan milli atıcı Oğuzhan Tüzün (41), Katar'ın Doha kentinde düzenlenen ve dünya sıralamasındaki ilk 15 sporcunun katıldığı Trap Süper Final Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. 27 yıllık spor hayatında, uluslararası müsabakalarda Türkiye'ye 33 madalya kazandıran Tüzün, "Tek eksiğimiz madalya sıralamasında olimpiyatımız kaldı. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da onu alıp seriyi tamamlamak istiyorum" dedi.

Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni, milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Katar'daki Plak Atışları Dünya Kupası'nın ardından ilk kez düzenlenen Trap Süper Final Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. 18-26 Kasım 2023'te Doha kentinde yapılan, sporcuların yıl boyunca dünya kupalarındaki başarılarına göre davetle katıldığı ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Finali Trap Süper Finali'nde yarışan Tüzün, Türkiye Atıcılık Federasyonu'na bağlı milli takım sporcusu olarak Türkiye'ye altın madalyayı getirdi. Şampiyonaya, dünya sıralamasındaki ilk 15 sporcunun katıldığını söyleyen Tüzün, "Bu müsabakamız yine Katar'ın Doha şehrinde Dünya Kupası final müsabakasının ardındaki, Trap Süper Final Şampiyonası'ydı. Onda 1'inci oldum. Bu sene 6 tane Dünya Kupası'na katıldık. Bunun da ilki Doha'daydı, onda 1'inci oldum. Ülkemize altın madalya kazandırmıştım. Sonra 2'nci müsabakamız Kazakistan'daydı. Orada baraj atışıyla kaybetmiştik, finale giremedik. Sonra diğer 2 müsabakada da yine finali birer puanla kaçırdık. En son burada topladığımız puanlarla Dünya Kupası finaline katılmaya hak kazandım. Bu kupa finalinin özelliği şu; yapılan 6 tane müsabakanın içerisinde puanlar toplanıyor ve en yüksek puan, dünya sıralamasındaki en üst olan 15 sporcuyu çağırıyorlar. 15 sporcudan biri olarak katıldık. Bunu da Dünya Kupası finali müsabakasının arkasındaki Süper Kupa, yeni olimpiyatlardan sonra, önümüzdeki olimpiyatlarda atılacak. Final sisteminin yeni deneme müsabakası olan müsabakada 1'inci oldum. Ülkemize altın madalya kazandırdım. Çok mutluyum" diye konuştu.

'OLİMPİYAT MADALYASI İLE SERİYİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM'

Yaşamının merkezine oturan plak atıcılığı sporuna, eski atıcı olan babasını örnek alıp 14 yaşında başlayan ve 27 yıllık spor hayatına 33 madalya sığdıran milli atıcı, "33 tane benim kazandığım uluslararası madalya var. Bu yüksek bir ortalama tabii. Akdeniz Oyunları, Avrupa şampiyonluğu, Gençler Dünya şampiyonluğu, Büyükler Dünya 3'üncülüğü, 5 defa Dünya Kupası şampiyonluğu, 2 defa Dünya Kupası final şampiyonluğu, şimdiki Süper Kupa final şampiyonluğu olmak üzere. Bir tek eksiğimiz madalya sıralamasında olimpiyatımız kaldı. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da onu alıp seriyi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ ÜLKEYİZ'

Türkiye'nin atıcılık sporunda büyük ilerleme kaydettiğini anlatan milli sporcu Tüzün, "Türkiye son 7-8 yılda geldiğimiz nokta çok ileride. Çünkü Avrupa'da şu anda 4'üncü ülke durumundayız. Dünyada da ilk 8'in içindeyiz. 7 oluyoruz, 8 oluyoruz. Tabii rakiplerimiz de çok kuvvetli. İtalya, İspanya, İngiltere, bunlar kuvvetli ülkeler. Avustralya, Amerika. Ama Türkiye de artık bunların içerisinde yer alan bir ülke. Bundan 10 sene önce Türkiye nerede deseydiniz, Türkiye evet çok aşağılardaydı. 15'inci, 16'ncı sıralarda olduğumuz zamandı takım olarak. Ama şu anda dünyanın en iyi 8 takımı dediğin zaman çok iyi bir yer. Rakiplerimiz kuvvetli ama biz de çok kuvvetliyiz ve başarılıyız. Gerek ülke olarak, gerek bakanlığımız, gerek federasyonumuzun verdikleri desteklerden dolayı üst sıralara çıktık. Yeni sistemler, yeni sportif alandaki yaptığımız çalışmalarla, daha da ileriye gideceğimize inanıyoruz. Olimpiyatlarda da artık madalya peşindeyiz" diye konuştu.

'BU BİR SPOR VE HİÇBİR TEHLİKE YOK'

Atıcılık sporunun, silahla yapıldığı için ailelere soğuk geldiğini ancak branş olarak, en az riske sahip olduğunu belirten Tüzün, son yıllarda artan kadın sporcu sayısına da dikkat çekti. Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı okulundaki öğrencilerin ebeveynlerine de tavsiyelerde bulunan Tüzün, şunları söyledi:

"Atıcılığımızın en önemli özelliği şu, yaş sınırımız yok. Yani çok uzun yıllara kadar yapılabiliyor. Ama başlangıç yaşı 14 yaş. 20 yaşına kadar gençler kategorisi. 20'den sonra da büyükler kategorisinde yarışmalar yapılıyor. Özellikle kızlarda, 2012 olimpiyatlarından sonra hızla atıcı sayımız arttı. Şu anda da skeet branşımızda 1 tane kota alındı. Bu da bayan branşımız. Skeet bayan branşımızda, bizim de amacımız bayan atıcıların sayısını arttırmak, bulunduğum kurumda, okulumda genç yetenekli çocukları keşfedip sporumuza kazandırmaktır. Aileler silahtan tabii ki ilk başta korkuyorlar. Diyorlar ki bu silah, işte atıcılık. Ama öyle değil. Bu bir spor ve bunda hiçbir tehlike yok. Bu zamana kadar kazalar olmamış. Yani hiç duymadık. Bildiğimiz yok, kayda geçen hiç yok. Poligonda vurulan veyahut da kendine zarar veren hiç kimse yok. Şimdi bu çok büyük bir ortalama. Yani insanlar bir sürü branşta spor yapıyor, kalp krizi geçirip vefat ediyor. Ama bizim atıcılık branşımızda böyle bir şey yok. Yani vücudun zorlanması, insanların kendi limitlerini öğrenmesi tabii ki var ama atıcılık denince, bir silahla yapıldığı için insanlara soğuk geliyor. Halbuki çok daha sıcak bir spor, çok daha eğlenceli, çok daha keyifli ve çok daha uzun süre yapabildiği için, çok güzel bir hobi olarak bile yapılabilir."

'YENİ ŞAMPİYONLAR İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Tüzün'ün şampiyonluklarının, görev yaptığı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde coşkuyla karşılandığını belirten okul müdürü Erdem Yıldırım (38), öğrencilerinin de bu spora ilgisinin arttığına dikkat çekerek, "Oğuzhan hocamız okula geldikten sonra, ciddi anlamda okulumuzda atıcılık üzerine çalışmalar ve ilgi artmaya başladı. Oğuzhan hocamın da desteğiyle, okulumuzda kız öğrencilerimize yönelik bir çalışma başlatılması, onlara uygun bir alanın oluşturulması için ilk çalışmalarımıza, görüşmelerimize başladık. Okulumuzda uygun bir alan belirleyerek atıcılıkla ilgili spor müsabakalarına hazırlık için, en azından bir yetenek tespiti için çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Ben yeni şampiyonlar çıkacağına inanıyorum. Çünkü okulumuzda 905 öğrenci var şu anda ve tamamı kızlardan oluşuyor. Ben çok daha iyi şampiyonların çıkacağına inanıyorum şahsen" dedi.