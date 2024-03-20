BDAC Çin-Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi Beijing'de Açıldı

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- BDAC (Beijing-Daxing Havalimanı Kenti) Çin- Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi Pazartesi günü Beijing'de açıldı.

BDAC Uluslararası İnovasyon Merkezi kapsamında kurulan BDAC Çin-Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi ticaret ve lojistik, havayolu turizmi ve dijital ekonomi gibi alanlarda her iki taraftan iş toplulukları arasında ticari etkileşimler, işbirliği ve müzakerelerin yanı sıra kaynakların entegrasyonunu da teşvik edecek.

Açılışa katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Çin teknolojisinin dünya lideri olmaya doğru gelişim kat ettiğini ve gelecekte yüksek teknoloji alanında Çin'le daha fazla işbirliği yapmayı umduklarını söyledi. Çalık, "Şu anda Çin'le ve Beijing'deki Daxing bölgesiyle akıllı kentler ve akıllı eğitim alanlarında işbirliği fırsatları arıyoruz" dedi.

Beijing-Daxing Uluslararası Havalimanı Ekonomik Bölgesi (Daxing) İdari Komitesi yetkilisi Wang Lunmao ise BDAC Uluslararası İnovasyon Merkezi'nin, Daxing Havalimanı Ekonomik Bölgesi'nin Daxing bölgesi için bir fuar platformu, ayrıca uluslararası yetenek geliştirme ve inovasyon platformu olarak konumlandığını söyledi.

Wang, merkezin yenilikçi yardımcılar, kamu platformları, finansman hizmetleri, marka tanıtımı ve mekansal hizmetler sağlamak suretiyle yabancı işletmelerin Çin'e girişte yaşadığı zorluklara çözümler sunacağını kaydetti. Çok sayıda uluslararası inovasyon platformunu bir araya getiren merkez, bazı yabancı sermayeli girişimler de kazanmış durumda.

Çin hükümetinin bu yılki çalışma raporu, dış dünyayla üst düzey açılımın genişletilmesini ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarının teşvik edilmesini öneriyor. Rapor, yurtiçi ile uluslararası pazar ve kaynakların bağlayıcı etkisinin geliştirilmesini, dış ticaret ve yatırımın ana temelinin güçlendirilmesini, uluslararası ekonomik işbirliği ve rekabette yeni avantajların oluşturulmasını ve yabancı yatırım çekme çabalarının artırılmasını öngörüyor.

Daxing Havalimanı Ekonomik Bölgesi'nin Daxing bölgesi son yıllarda uluslararası üst düzey unsurları bir araya getirme yeteneğini sürekli olarak artırdı, havada "İpek Yolu" inşasına aktif şekilde katıldı, yatırım yapmak ve gelişmek üzere yabancı işletmeleri kendine çekti ve yurtiçindeki işletmelerin dışa açılıp uluslararası piyasalara hizmet vermesine yardımcı oldu.

Daxing Havalimanı Ekonomik Bölgesi'nin Daxing bölgesi, yaşam ve sağlık, uluslararası havacılık, kapsamlı gümrüksüz ve uluslararası lojistik ve dijital ekonomi gibi alanlarda dört endüstriyel topluluk oluşturacak. Her bir topluluk, Daxing Havalimanı Ekonomik Bölgesi'nin Daxing bölgesinin endüstriyel kümelenmesi için kapsamlı bir alan ve aynı zamanda araştırma ve geliştirme, büro, konut, ticaret, eğlence, okul, sağlık ve diğer unsurları entegre eden kapsamlı bir topluluk niteliği taşıyacak.

Daxing Havalimanı Ekonomik Bölgesi 2024 yılında uluslararası üst düzey sektörlere odaklanacak. Fuar tüketimi, yaşam ve sağlık, lojistik ile bilim ve inovasyondan oluşan dört ana sektörün oluşumuna hız verilecek. Ekonomik bölge aynı zamanda dijital ekonomi ve hizmet ticaretini de geliştirecek. İşletmelerle birlikte gelecek odaklı bir dünya havacılık kenti inşa edilecek.