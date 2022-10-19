BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya HDP'yi sert eleştirdi

Kaya, ''Dün karşılaştığım haberde gördüğüm manzara beni ve dava arkadaşlarımı çok üzdü. Siyasi partilerin 2023 yılında alacakları hazine yardımı. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıda defalarca bu yardımları almayın halka hizmete dağıtın derken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye 539,5 milyon TL hazine yardımı yapılacağının derin üzüntüsü içindeyiz. HDP en ivedi şekilde kapatılmalı ve onlara yapılacak hazine yardımının halkımıza dağıtılması lazım bu daha hayırlı olacaktır. Bu hazine yardımı ile seçim çalışması sürdürmeyip içten içe nakit desteği ile büyüyerek birgün sırtımızdan vurmaya hazırlanıyolar. Memlekete faydaları olmadığı gibi külliyen zarar olan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Büyük Birlik Partisi ailesi olarak tanımıyoruz'' dedi.