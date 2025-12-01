Bayrampaşa Meclis Toplantısında Borçlar ve İşten Çıkarmalar Gündem Oldu

Bayrampaşa Belediye Meclis toplantısında, belediyenin borçları ve işten çıkarmalar konusu ele alındı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi aralık ayı ilk oturumu, belediye hizmet binasında Başkan Vekili İbrahim Akın yönetiminde yapıldı.

Toplantıda CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt, yaklaşık 30 belediye personelinin işten çıkarıldığını öne sürerek, buna ilişkin soru önergesi verdi.

Önerge üzerine konuşan Başkan Vekili Akın, tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun 29 Mart seçimleri sonrası belediye personeline yaptığı konuşmayı salonda bulunan ekranlardan izletti.

Başkanın yaptığı konuşmada iş güvencesi vermesine karşın 252 çalışanın kısa mesajla işten çıkarıldığını, kendilerinin ise 19 kişinin iş akdini feshettiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

"Biz müdürlüklerimizden norm kadroları değerlendirerek Baypaş şirketimize yazı yazdık. İlgili personelimizi davet ettik. Avukat nezaretinde kendilerine kıdem tazminatlarını ve iş akitlerinin sonlandırılacağı sözleşmeyi koyduk. Mahkeme yolunun da açık olduğunu belirttik. İşten çıkış yöntemimiz adabı muaşeret içerisinde oldu kısa mesajla değil. Seçimden sonra burada başkanımıza ve sizlere dedim ki 'Çalışacağınız kişileri seçme hakkınız sonuna kadar var, haklarını ödeyin.' Sizler ne yaptınız? işe iade davasının kazananların hakkını ötelemek için bir üst istinaf mahkemesine gittiniz. Şu anda buna benzer olaylarda onlarca milyon liralık hukuka yansımış dava var."

Emekçilerle bir problemlerinin olmadığını dile getiren Akın, işe gelmeyip ATM'den maaşını alanları işten çıkartacaklarını belirtti.

CHP'li yönetim döneminde Arda Turan Spor Tesisleri'ndeki kafeteryanın aylık ciro, gelir ve gider hesaplarını paylaşan Akın, tesisin her ay 1 milyon 46 bin lira zarar ettiğini söyledi.

Göreve geldiklerinden bugüne kadar hiçbir ihale ya da doğrudan temin yapmadıklarını vurgulayan Akın, eski dönemden devam eden ihalelerin ödemelerini yaptıklarını aktardı.

SGK, vergi dairesi ve belediyeye ait bazı evrakları paylaşarak belediye borçlarına değinen Akın, "Belediye Başkanı Hasan Mutlu seçim sonrası mecliste yaptığı konuşmada bütün borç 690 lira demişti. Bugün belediyenin borcu 2 milyar 700 milyon lira." dedi.

Geçen ay gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısına ait oturum huzur hakkı olan 49 bin 511 liranın makbuzunu meclis üyeleriyle paylaşan Akın, ücreti şahsi hesabından ödeyerek verdiği sözü tuttuğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından okunarak oylanan gündem maddeleri komisyonlara havale edildi.