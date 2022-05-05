BAYRAM TATİLİNDE NEMRUT DAĞI'NI 10 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nı üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde 10 bin kişi ziyaret etti.

2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı'nı üç günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Ramazan Bayramını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek için 2206 metre tırmanarak, dev heykeller ile buluştular.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı'nı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden turistler, "Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'nı ziyaret ettik. Hayatımızda ilk defa güneşin doğuşunu ve batışını Kommagene Krallığı'na ait tarihi dev heykeller arasında izleme fırsatı bulduk. Çok güzel ve renkli görüntülere şahit olduk. Bahar aylarında olduğumuzdan dolayı hava biraz soğuktu fakat izlediğimiz görüntüler adeta içimizi ısıttı. Bol bol hatıra fotoğrafları çektik. Bu güzellikleri tüm insanların görmesini tavsiye ediyoruz"dediler.

Demirören Haber Ajansı / Güncel