Bayram tatilinde çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı

S? Samsun'da polis ekiplerinin bayram tatilinde gerçekleştirdiği uygulamada aranan 130 kişi yakalandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme, Hassas Bölgeleri Koruma Şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından bayram tatilinde şüpheli araç ve kişilere karşı sabit yol ve "şok" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 72 bin 528 kişinin güvenlik kaydı incelenerek çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı.

Denetimlerde 54 kişiye idari işlem yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı.

Kent genelindeki denetimlerde de 470 iş yeri kontrol edildi.

Uygulamalarda 13 tabanca, 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 90 fişek, 98 kesici/delici alet, 1575 sentetik ecza, 38,66 gram sentetik uyuşturucu, 232,77 gram metamfetamin, 31,79 gram esrar, 86 uyuşturucu hap, esrarlı sigara, hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 bin 210 lira ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 24 bin 806 araç ve sürücü kontrol edildi, 7 bin 119 araç ve sürücüsüne 4 milyon 252 bin 698 lira cezai işlem uygulandı, 497 araç trafikten men edildi.