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Bayram tatilinde 26 kişi hayatını kaybetti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam; 2 bin 453 trafik kazasının meydana geldiğini, 26  kişinin öldüğünü, 3 bin 870 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde; 615 trafik kazası meydana geldi. 431 bin 871 araç denetlendi. 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam; 2 bin 453 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

Kaynak: ANKA / Güncel

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