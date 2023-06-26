Balıkesir'de Kurban Bayramı süresince yoğunluk yaşanması beklenen Çanakkale-Balıkesir kara yolunda trafik denetimleri sıklaştırıldı. Her 10 kilometrede bir trafik ekibi bulunması kuralı çerçevesinde yoğun bir denetim ve kontrol yürütülüyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını ve bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini arzu ettiklerini belirtti.

Bayram tatili boyunca her 10 kilometrede bir trafik ekibi görev yapacak

BALIKESİR Kurban Bayramı süresince yoğunluk yaşanması beklenen, bölgenin önemli bir geçiş güzergahında bulunan Çanakkale- Balıkesir kara yolunun Vakıflar mevkiinde gerçekleştirilen "Trafik Farkındalığı Uygulaması"nda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak denetimlerin sıklaştırıldığını ifade ederek "Buralarda her 10 kilometreye bir trafik ekibi bulunması kuralı çerçevesinde yoğun bir denetim ve kontrol yürütüyoruz. Şu ana kadar Allah'a şükür büyük bir kaza ve ölümlü bir kaza yaşamadık" dedi.

Özelikle Körfez hattında ve Balıkesir Edremit hattında yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Buralarda her 10 kilometreye bir trafik ekibi bulunması kuralı çerçevesinde yoğun bir denetim ve kontrol yürütüyoruz. Şu ana kadar Allah'a şükür büyük bir kaza ve ölümlü bir kaza yaşamadık. Sürücülerimizin hem ilimizde yaşayan değerli vatandaşlarımızın hem de tatil için Balıkesir'e gelen tatil yörelerinde bulunan vatandaşlarımızın yolculukları esnasında bu kurallara uyarak sevdiklerini üzmemelerini, bayram sevincinin hüzne dönüştürmemelerini arzu ediyoruz. Gözünüz yolda olsun diyoruz. Bayram yolunda olsun ve bayram yolculuğa çıkarken muhakkak kurallara önem veriyoruz. Trafik kurallarının yanı sıra yine ilimizde bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesini teminen bütün ekiplerimiz sahada." dedi.

Balıkesir Edremit Çanakkale Karayolunda yapılan denetimlere Vali Şıldak'ın yanı sıra Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer eşlik etti.