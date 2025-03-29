Bayram Göçü: Sakarya'da Otoyollarda Trafik Yoğunluğu

Bayram göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan otobanların kesişimindeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

SAKARYA - 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu. Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan da görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu. Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu. Kuyrukta beklemek istemeyen bazı araçlar ise emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalışıyor. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan otobanların kesişim noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.