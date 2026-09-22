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Bayraktar, New York'ta nükleer işbirliği için Kanada ve AtkinsRéalis ile görüştü

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Bayraktar, New York'ta nükleer işbirliği için Kanada ve AtkinsRéalis ile görüştü
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Bakan Bayraktar, New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anand ve AtkinsRéalis CEO'su Edwards ile görüştü. Görüşmede nükleer enerji başta olmak üzere temiz enerji işbirliği ve yatırım imkanları ele alındı; nükleer işbirliğini somut adımlarla ilerletme kararlılığı teyit edildi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve AtkinsRéalis CEO'su Ian L. Edwards ile bir araya geldi. Görüşmede, nükleer enerji başta olmak üzere temiz enerji teknolojilerindeki işbirliği ve yatırım imkanlarının ele alındığını belirten Bayraktar, Türkiye ile Kanada arasında daha önce başlatılan nükleer enerji işbirliğini somut adımlarla ilerletme kararlılığının teyit edildiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD temaslarımız kapsamında New York'ta, Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand ve AtkinsRéalis CEO'su Sayın Ian L. Edwards ile bir araya geldik" dedi.

Bayraktar, şu ifadelere de yer verdi:

"Görüşmemizde, başta nükleer enerji olmak üzere temiz enerji teknolojileri alanındaki potansiyel iş birliklerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Daha önce Toronto'da nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik imzaladığımız Mutabakat Zaptı ve Ankara'da gerçekleştirdiğimiz verimli temasların ardından, başlattığımız bu güçlü iş birliği sürecini somut adımlarla çok daha ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Türkiye'nin enerji sepetini çeşitlendirmek ve enerjide tam bağımsızlığa ulaşmak için uluslararası alandaki temaslarımızı, karşılıklı faydaya dayalı stratejik adımlarla kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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